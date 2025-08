(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: durante todo o dia as indicações que regerão o seu comportamento e suas ações se mostrarão pouco seguras. Interesses: demonstre maior tolerância na sua forma de agir com estranhos no trabalho. Finanças muito bem posicionadas. Vida íntima e sentimentos: pendências íntimas podem preocupá-lo.