(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: quadro de inquietação e desencontros no trato com amigos e pessoas próximas. Interesses: surpresas podem ocorrer na lida das finanças, pois você tem hoje boa oportunidade para propor novos caminhos de trabalho e negócios. Intimidade e sentimentos: momento de realização na lida com íntimos.