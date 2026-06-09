(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: momento astral que aponta a inquietação com suas relações pessoais. Por isso mostre segurança e conciliação. Interesses: o elemento que governa sua rotina aponta dia de promoção e vantagem no trabalho e com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: retribua o carinho que vier a receber.

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