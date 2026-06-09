(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: você deve, no correr dos dias, conciliar opiniões e decisões solucionando antigas pendências. Interesses: nesta fase mostre-se mais atento com sua rotina admitindo mudanças nos seus planos de trabalho e com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: procure agir com tolerância e paciência.