Previsão para 2010 Vênus no ano da realização

Regência em 2010

A influência de Vênus em nosso cotidiano se dá nos campos daquilo que no dá prazer e sentido de realização. Sua atuação nos signos mostra o afeto, o senso de valores e nossa capacidade de interagir com nosso meio de vida e com a sociedade que nos cerca. 2010 é o 43° ano da Era de Aquário e a regência geral do planeta se dará nos campos da arte, da cultura, da estética e da beleza, na nossa noção de posse, nas parcerias e na harmonia. Vênus geralmente governa os contatos emocionais o luxo e o prazer.

Fonte: Observatório Nacional

O novo ano para todos os signos

