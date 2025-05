Max Klim maxklim@acessa.com

Previsão para 2012 A Lua no ano da mudança

Regência em 2012

Ano dos acontecimentos surpreendentes, da inflexão na evolução do ser humano e das mudanças que nos levarão a um novo ciclo de relação com o planeta, 2012 será regido pela Lua, nosso pequenino e influente luminar, senhora das emoções e representação zodiacal da ligação com raízes e nossa herança genética pessoal e como espécie.

Representando o princípio feminino com os seus desdobramentos na significação da maternidade, da complementação essencial à perpetuação da espécie como par gestante e símbolo da mulher, a Lua exerce a mais perceptível de toda a influência planetária sobre a Terra e nossas gentes.

Com essa representação e sua forte atração e e repulsão orbital em relação ao movimento de rotação da Terra, a Lua se identifica desde a mais remota Antiguidade, com os instintos, o humor, as marés, as fases de vida crescimento e morte dos seres humanos, os sentimentos e os padrões de hábitos com nossas ações reflexas.

Na mitologia grega – base de toda a estruturação da Astrologia – Selene a deusa irmã de Hélio, o Sol, realiza permanente viagem através do céu em uma carruagem para seus amores diários com Edimion, o mortal pelo qual se apaixonou. Por ser seu amado mortal e sujeito às leis de envelhecimento e morte da natureza, Selene pediu a Zeus que o tornasse imortal e permanentemente jovem. Ele o fez mas sob a condição de dormir eternamente. Assim, Edimion viveria sempre, dormindo com a mesma idade, e todas as noites Selene o visitava para se unir com ele. Em Roma a Lua era simbolizada pela deusa Diana, a senhora da caça e da virgindade.

Na prática astrológica, a ação da Lua se dá sobre os interesses pessoais; os desejos; as necessidades de contato; a impressionabilidade; o crescimento e a fertilidade. É evidente em nossas observações diárias, a influência lunar sobre as marés, os fluxos e refluxos dos líquidos, a menstruação feminina, os ciclos de surtos psiquiátricos e diversas outras interferências no nosso cotidiano. É frequente a menção de fases lunares propícias para corte de cabelo e o plantio das mais diferentes espécimes vegetais.

Mesmo sendo um satélite, a Lua é classificada o segundo mais importante corpo celeste por sua influência sobre os seres humanos. A força gravitacional que ela exerce sobre a Terra é determinante em nosso destino. Por isso, é considerada o segundo luminar e significativamente a fonte geradora de nossa espécie.

No zodíaco, a Lua rege o quarto signo – Câncer - e sua posição nos mapas astrais indica sempre onde estamos sujeitos a altos e baixos emocionais.

Dessa forma, em 2012 a Lua gerará para cada signo, influências distintas, fortes e sensíveis caracterizando o período pela sua essência de mudança rápida, impressão forte e mutável.

O novo ano para todos os signos

