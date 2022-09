(22 de novembro a 21 de dezembro) - Seu momento astral: não se deixe levar por opinião alheia e aja para mostrar comportamento mais firme e determinado. Sábado em que sua intuição será bem acertada. Interesses materiais: dia de exercitar prudência e cuidado com as finanças. Vida íntima: se necessário, mude as suas atitudes.