(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: fase de acertadas decisões que lhe trarão êxito nas iniciativas e planos para o futuro no campo pessoal. Interesses materiais: período que aponta retorno positivo com o trabalho em fase de vantagens com as finanças. Vida íntima: mostre-se mais motivado para a lida com os íntimos.