(22 de novembro a 21 de dezembro) - Seu momento astral: sua sensibilidade se mostrará ampliada com os assuntos que envolvam as pessoas próximas. Interesses materiais: vantagem em projetos inovadores com suas finanças. São bons os caminhos que podem levá-lo a novas ocupações com o trabalho. Vida íntima: comportamento carente.