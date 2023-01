(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: forte aspecto lhe trará nesses próximos dias quadro de mudança na forma de reagir aos problemas, exigências ou dificuldades habituais com sua família. Interesses: vantagens nas relações de trabalho e negócios com imóveis. Finanças equilibradas. Vida íntima: surpresas com íntimos.

Tags:

Janeiro 2023