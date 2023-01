(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: você terá benéfica influência de pessoa próxima para levar avante as propostas de mudança e novas posições nos assuntos sociais e com o público. Interesses: faça-se mais direto ao tratar de pendência com dinheiro. Tarefas de trabalho valorizadas. Vida íntima: emoções expostas.

