(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: o posicionamento do dia em seu signo aponta favorecimento que vai se concentrar na sua rotina e afetar seu ânimo. Interesses: em razão dos aspectos do período, você deve agir de forma mais cautelosa com dinheiro. Acerto com o trabalho. Vida íntima: surpresa com pessoas próximas.

Janeiro 2023