(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: com um quadro em que se acentua a influência da Lua, há indicação de surpresas envolvendo a família. Hoje, são bem favoráveis as influências sobre compromissos sociais. Interesses: momento em que sua atenção estará em fatos futuros no seu trabalho. Vida íntima: emoções expostas.