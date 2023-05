(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: em dias de trânsito mais favorável e benéfica regência você agirá com maior equilíbrio nos seus atos o que trará resultado inesperado com decisões e atitudes. Interesses: suas opiniões e a autoconfiança o favorecerão com seu trabalho e assuntos financeiros. Vida íntima: carência.