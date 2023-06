(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: agora, você será afetado por mudança sensível na sua forma de encarar as exigências do cotidiano com a família. Interesses: procure adotar um comportamento mais equilibrado e seguro no trato com dinheiro ou obrigações de trabalho. Vida íntima: boas surpresas e diálogo valorizado.