(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: com decisões ponderadas e afáveis você superará a insegurança no trato de assuntos novos ou desconhecidos. Interesses: influência de pessoas próximas lhe dará posição mais segura com dinheiro. Acuidade e agilidade nas obrigações de trabalho. Vida íntima: sensibilidade exagerada.