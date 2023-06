(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: quadro de êxito pessoal com as provas e concursos, testes e estudo, em período de valorização do intelecto. Interesses: momento bem favorável para o seu trabalho e o início de novos empreendimentos que envolvam dinheiro. Vida íntima: convivência que carecerá de senso conciliador.