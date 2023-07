(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: prevalecerá agora um quadro que ampliará sua intuição e lhe mostrará o rumo acertado a seguir no trato com questões de família. Interesses: esteja mais atento com as negociações em torno de dinheiro. Vida íntima: sentimentos expostos em razão de boas mudanças com os seus afetos.