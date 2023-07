(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: hoje ganharão destaque seus dons de intuição e premonição que se manifestarão acertados e que poderão ser seguidos. Interesses: pense bem antes de agir em seu trabalho, nos negócios e com suas dívidas. Vida íntima: há boa aura para o seu trato com as coisas de sua vida afetiva.