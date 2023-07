(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: o período tem ao seu favor um bom trânsito e, por isso, lhe será bem positivo para novas iniciativas no campo pessoal. Interesses: dinamismo e determinação em negócios do trabalho. Acertadas iniciativas envolverão as suas finanças. Vida íntima: emotividade que deve ser controlada.