(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: momento de bom significado para tudo o que se refere à decisão sobre as suas relações e amizades. Interesses: no correr do dia se materializarão elementos benéficos para tarefas de trabalho fazendo seus planos mais factíveis. Boa posição para suas finanças. Vida íntima: harmonia.