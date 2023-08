(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: hoje, apoio inesperado e favores de amigos poderão trazer boas novidades para antigas demandas. Interesses: bem influenciado por seu senso de oportunidade você se compensará financeiramente em quadro que o favorece com mudança na lida do trabalho. Vida íntima: evite as polêmicas.

Tags:

Agosto 2023