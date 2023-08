(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: os aspectos favoráveis do momento marcarão seus atos e, com isso, tudo agora será mais facilitado para os seus relacionamentos e para as ações de benemerência e caridade. Interesses: bom trato com propriedade, terrenos e suas economias. Vida íntima: boa posição mudará seu ânimo.

Tags:

Agosto 2023 | Quinta-feira