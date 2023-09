(22 de novembro a 21 de dezembro) - Seu dia: este feriado concentra ao seu favor boa posição com notícias agradáveis envolvendo pessoas mais próximas. Interesses: você se sentirá mais confiante e terá maior senso de equilíbrio em suas ações. Vida íntima: com o quadro dominante para hoje haverá novidade e surpresa com íntimos.

Quinta-feira