(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: uma aura positiva se forma para as relações pessoais e na sua lida em família. Interesses: quadro que gerará influência benéfica nos seus assuntos materiais com maior peso para o cuidado com seus bens e valores. Vida íntima: pessoa íntima lhe exigirá maiores atenção e cuidados.

