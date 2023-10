(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: a Lua transitando por seu signo gera um quadro pessoal muito benéfico para as pendências em família. Interesses: no campo material a fase é benéfica para novas atividades junto as outras pessoas. Oportuno apoio no trabalho. Vida íntima: com íntimos, procure conciliação e diálogo.