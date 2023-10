(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: ao longo do dia procure atentar para as mudanças na rotina, agindo com maior cuidado nas suas decisões. Interesses: dia que o verá preocupado com pequenas dívidas ou compromissos. No trabalho o momento é de novidades. Vida íntima: fatos inesperados lhe trarão muita preocupação.

Quinta-feira