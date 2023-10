(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: com um quadro de bons aspectos estes dias serão mais positivos para suas atividades de ordem pessoal e lida em família. Interesses: suas iniciativas trarão lucros, mas procure tratar com maior segurança os novos encargos com seu trabalho. Vida íntima: mostre seus afeto e carinho.