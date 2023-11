(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: momento que mostra aura de entrosamento nas suas relações de rotina e no trato com pendências de família. Interesses: você vivencia momento de ganhos materiais imprevistos, o que deve motivá-lo beneficamente. Vida íntima: forte sensibilidade marcará lembranças e fatos do passado.

Quinta-feira