(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: novidade e comportamento que poderão alterar o seu ânimo para as relações sociais. Interesses: você terá resultado significativo com o uso do próprio dinheiro e no exercício da sua profissão. Procure apoio para novos planos. Intimidade e sentimentos: prestígio em alta. Equilíbrio.