(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: hoje, com a chegada do Sol ao seu signo você terá quadro muito favorável a guiar-lhe os dias deste período mensal. Relações favorecidas. Interesses: faça agora atenta revisão de decisões que possam alterar o rumo de seus planos materiais. Vida íntima: harmonia com os íntimos.