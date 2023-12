(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: a Lua chega ao seu signo apontando conciliação nas suas relações e um quadro de forte ânsia por satisfação de equilíbrio e igualdade com pessoas próximas. Interesses: use hoje no trabalho todo seu senso de proporção e racionalismo. Vida íntima: solução de problemas com íntimos.