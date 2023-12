(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: enfrente os desafios de seu cotidiano mostrando paciência e tolerância, sem se revoltar com os problemas rotineiros. Só assim você se compensará pessoalmente. Interesses: dia de forte exigência nos encargos de seu trabalho e com dinheiro. Vida íntima: satisfação com os íntimos.