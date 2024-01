(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: as posições de hoje favorecem o bom diálogo em família e a solução de pendência pessoal. Interesses: influência muito positiva sobre as obrigações de trabalho, campo no qual você poderá exercitar os seus senso prático e criatividade. Finanças equilibradas. Vida íntima: emoções.

