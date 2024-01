(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: com a posição fora de curso da Lua há recomendação de cuidado no trato com pessoas próximas. Interesses: hoje estarão beneficiados os caminhos que podem levá-lo a um dia de melhor desempenho profissional. Mas, evite novos planos ou projetos. Vida íntima: preocupação com íntimos.

Tags:

Janeiro 2023