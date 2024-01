(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: com bom aspecto há hoje quadro que facilita compromissos e a assinatura de documentos ou contratos. Interesses: contenha seus gastos e, se lhe for possível, não assuma novas dívidas. O dia trará avaliação positiva sobre as tarefas de seu trabalho. Vida íntima: fase equilibrada.