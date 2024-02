(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: mude interesses e seus planos pessoais e dê atenção ao trato com pessoas próximas. Interesses: momento de afirmação no qual prevalecerão acerto e ganhos. Insatisfação com atividade repetitiva ligada a uma rotina sedentária no trabalho. Vida íntima: retribua o carinho que receber.

Tags:

Quinta-feira