(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: fase de boa influência de pessoas próximas sobre demanda de parente em uma rotina com forte apego a origens e família. Interesses: momento de se conter nos seus gastos. Quadro que realça na semana equilíbrio e firmeza com o trabalho. Vida íntima: boa posição para as suas relações.

