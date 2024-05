(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: a Lua gera em seu signo um quadro de muito entusiasmo e determinação no trato de questões de família. Interesses: momento bastante propício para a sua lida com dinheiro e novos interesses de trabalho, agora bem destacados no cotidiano. Vida íntima: mudança em seu ânimo e humor.