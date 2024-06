(22 de novembro a 21 de dezembro) - Destaque: o Sol em Câncer regendo sua 8ª casa zodiacal o influenciará nos campos do apoio que recebe dos outros, herança, impostos, seguros e todas as suas questões ocultas. Hoje: dia de posição mais estável na lida com problema pendente nos assuntos financeiros e trabalho. Sensibilidade.

Tags:

Junho 2024