(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: supere o distanciamento e os desencontros em família e procure se mostrar mais compreensivo e tolerante com as diferenças de opinião. Interesses: sábado que lhe trará ganho e conquistas com atividades que dependam de raciocínio ou cálculo. Vida íntima: harmonia no trato íntimo.

Tags:

sábado