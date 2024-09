(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: novas motivações envolverão os seus planos pessoais e a sua sensibilidade fará o quadro de um dia que será emocionalmente estável. Interesses: procure agir com cuidado com as suas finanças e em seu trabalho. Vida íntima: relacionamentos que lhe trarão boas surpresas e novidades.