(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: hoje, tudo o compensará em relação à rotina pessoal e com as suas relações sociais e as novas amizades. Interesses: indicações de maior equilíbrio em relação ao controle das suas finanças. Acerto com os negócios próprios. Vida íntima: evite os excessos e modere as suas reações.