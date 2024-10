(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: você vivenciará hoje quadro de afirmação em relação à rotina com a possibilidade de reconhecimento de pessoas estranhas. Interesses: momento de acerto nas decisões e projetos financeiros de trabalho e com as próprias finanças. Vida íntima: com íntimos, não exagere seu desagrado.

Tags:

Quinta-feira