(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: as suas atividades em assuntos de grupo devem hoje concentrar maiores cuidado e atenção. Interesses: quadro material que aponta compensações por decisões envolvendo o seu trabalho. Equilíbrio com as finanças. Vida íntima: ao enfrentar exigências, aja com comedimento e moderação.