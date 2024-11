(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: com a influência lunar em signo do mesmo elemento, você tem um quadro de novas vantagens para superar exigências mais intensas dos que o acompanham em sua rotina. Interesses: o dia o aconselha à decidir de imediato as suas pendências. Vida íntima: quadro de emoções sob controle.