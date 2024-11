(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: a Lua chega ao seu signo e atenua as exigências do cotidiano em um momento de valorização de suas bases emocionais e assunto de família. Interesses: mostre-se maleável, admitindo mudanças nos planos com o seu dinheiro. Vida íntima: provas de tolerância e compreensão com íntimos.

sábado