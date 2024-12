(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: há hoje indicação de bons resultados na sua lida com assuntos ligados a bens de família. Interesses: oportunidade para consolidar ganhos e posições na profissão e com as obrigações de trabalho. Dedicação a nova tarefa. Vida íntima: afetividade debilitada por suas novas decisões.