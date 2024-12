(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: há hoje um quadro de vantagens graças às quais você poderá esperar por mudança bem positiva com as demandas materiais de família. Interesses: a presença de pessoa próxima ou de colaborador no trabalho se fará proveitosa ao compensá-lo por problemas. Vida íntima: provas de carinho.