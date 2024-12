(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: com um comportamento moldado em quadro mais positivo, as suas iniciativas mostrarão crescimento e maior perspectiva de se consolidarem. Interesses: você terá muita sorte com o passar das horas e vai encontrar apoio para suas decisões. Vida íntima: convivência proveitosa e afável.

